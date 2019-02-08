В Свердловской области завершился суд над организаторами нарколаборатории

Кировград, Свердловская область, , 13:08 — REGNUM На Урале в Кировграде двое местных жителей признаны виновными в организации преступной группы и оборудовании лаборатории по производству наркотиков с целью их сбыта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кировградский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы женщине 12 с половиной лет в колонии общего режима и мужчине 11 лет в колонии строгого режима. Также им предстоит выплатить штраф в размере 300 тыс. и 450 тыс. рублей соответственно.

Напомним, что установить и задержать преступников удалось в конце 2017 года. Участников преступной группы задержали после того, как один из них, отравившись парами, попал в больницу в тяжёлом состоянии

«Подозреваемая была задержана представителями МВД 19 декабря 2017 года неподалеку от приемного покоя местной больницы. В медицинское учреждение она привезла своего подельника в наркотической коме, чтобы врачи его спасли. Около недели чудом выживший гражданин находился в реанимационном отделении под охраной полицейских. При производстве синтетических наркотических веществ в своем подпольном цехе он надышался парами. Вероятно, используемый им противогаз был недостаточно герметичен», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сыщиками было установлено нахождение лаборатории по производству синтетического наркотика, которая находилась в семи километрах от Кировграда.

«Когда сыщики нагрянули с проверкой, обнаружили там весы, колбы и другой инвентарь, а также 3 килограмма 295 граммов сухой синтетики и 7 килограммов 147 граммов ингредиентов. Сотрудники полиции арестовали в доход государства дорогостоящий «Лексус», на котором передвигался хозяин криминальной точки, кстати, даже не имея водительских прав», — отметил полковник Валерий Горелых.