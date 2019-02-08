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В Танзании арестованы 28 человек по подозрению в культовом убийстве детей

Происшествия

28 бизнесменов, традиционных врачевателей и простых граждан были арестованы по обвинению в убийстве детей в области Нджомбе

Додома, 8 февраля 2019, 14:05 — REGNUM  28 человек, из которых 10 являются известными бизнесменами, были задержаны по делу о жестоком убийстве детей в области Нджомбе, Танзания.

По информации новостного агентства BBC Swahili, депутат в округе Мкамбако Део Санга сообщил в парламенте о том, что в области Нджомбе ситуация является напряженной. Как утверждает депутат, дошло даже до подозрения простых туристов в причастности к убийству детей.

«Около 10 бизнесменов, имеющих у себя в подчинении более 200 людей, были арестованы четыре дня назад, и мы не знаем, к чему все приведет», — отметил депутат Део Санга.

Как утверждают власти области, в Нджомбе всего было убито около 10 детей за один месяц. Лица, совершившие данные убийства, отрезали детям гениталии, вырезали глаза, вырывали им зубы.

В ходе предварительного расследования было установлено, что убийство шестерых детей было связано с суевериями преступников, в связи с чем были арестованы также и некоторые местные традиционные врачеватели. Однако во время визита заместителя министра внутренних дел Танзании Хамада Масауни в Нджомбе многие местные целители заявили, что не имеют отношения к инциденту.

Кроме того, полицией области Нджомбе была выявлена целая сеть людей, причастных к смерти детей. По словам Ренаты Мзинги, начальника полиции в области, расследование ведется совместно с полицией Дар-эс-Салама.

Спикер парламента Танзании Джоб Ндугаи дал правительству три дня на выяснение обстоятельств, после чего правительство страны должно будет сделать заявление по произошедшим убийствам.

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Зарубежная хроника
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