СКР возбудил дело по факту падения льда на пенсионерку в Подмосковье

Павловский Посад, Московская область, , 12:40 — REGNUM По факту травмирования 84-летней пенсионерки из-за падения наледи в городе Павловский Посад возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 Уголовного коддекса Российской Федерации (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

«По результатам проведенной доследственной проверки … возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

ЧП произошло в четверг, 31 января, на проспекте Каляева — с крыши одного из домов на пожилую женщину упала глыба льда. Женщина, получившая различные травмы, была экстренно госпитализирована в местную больницу.

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