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Прокуратура оценит действия руководства кузбасской шахты, где погиб человек

Происшествия

Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту взрыва метана на шахте

Кемерово, 8 февраля 2019, 12:29 — REGNUM  Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту взрыва метана на шахте им. С. Д. Тихова, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

«8 февраля 2019 года на ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» около 10 часов произошёл несчастный случай, в результате которого два работника были травмированы. Один из них скончался. По предварительным данным, произошёл внезапный выброс угля и метана. Погиб машинист горных выемочных машин, горнорабочий очистного забоя травмирован, степень тяжести устанавливается. Для расследования обстоятельств и причин данного происшествия создана комиссия», — уточнили в региональной прокуратуре.

Ведомством проверяется соблюдение законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц шахты и органов государственного надзора и контроля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 8 февраля, на шахте имени Тихова в Кузбассе произошёл взрыв метана, один человек погиб.

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