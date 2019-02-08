В Киргизии арестовали иностранца, планировавшего создать ячейку террористов

Бишкек, , 12:22 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии провели в городе Джалал-Абад на юге республики спецоперацию, в ходе которой арестовали гражданина одной из стран Туркестана, находящегося в розыске за терроризм и ряд других особо тяжких преступлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По имеющейся информации, задержанный прошел в лагерях террористов спецкурс по изготовлению самодельных взрывных устройств из подручных средств, а также обучался тактике ведения боя в городских и горных условиях.

Отмечается, что иностранец нелегально проник на территорию Киргизии и планировал создать подпольную ячейку, участники которой занимались бы разбойными нападениями, а вырученные преступным путем деньги направляли бы на финансирование террористической организации.

Сейчас киргизстанские спецслужбы проводят следственные мероприятия для выяснения личностей пособников арестованного террориста. Также рассматривается вопрос о его передаче представителям правоохранительных органов страны, в которой он объявлен в розыск за ранее совершенные преступления.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии за последние восемь лет количество граждан, осужденных за терроризм и экстремизм выросло в 7,6 раза — с 79 человек в 2010 году до более чем 600 человек в 2018 году. При этом каждый пятый осужденный за подобные преступления — женщина.

Отметим, что в рядах боевиков различных террористических группировок на территории Сирии, Афганистана и Ирака принимали участие в боевых действиях около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — женщины и дети.