С начала года на Украине утонули 29 человек — ГСЧС

Киев, , 12:27 — REGNUM С начала 2019 года жертвами происшествий на воде стали 29 человек, заявили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сказано 8 февраля на официальной странице ведомства.

Спасатели напомнили об опасности выхода на лёд в условиях колебания температур, а также рассказали об инцидентах, случившихся в последнее время:

7 февраля 2019 года на реке Стырь в Луцке исчез мужчина 1939 года рождения, который занимался зимним купанием. Водолазы обследовали 1,5 тыс. кв. метров дна и 6 км берега, однако тело мужчины так и не нашли.

В Кривом Роге мужчина провалился под лёд реки Саксагань, однако был спасён сотрудниками ГСЧС. К сожалению, позже он скончался в больнице.

Также 7 февраля спасатели Киева выловили в Днепре рыбака 1955 года рождения, который дрейфовал на льдине в 200 метрах от берега.

Ка сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года сотрудники ГСЧС спасли четырёх детей, которых унесло на льдине в акваторию Днестровского лимана.

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