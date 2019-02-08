Популярный колумбийский поп-исполнитель погиб в перестрелке

Медельин, Колумбия, , 12:43 — REGNUM 7 февраля 29-летний колумбийский певец Фабио Легарда погиб, став случайной жертвой уличной перестрелки, сообщает агентство Prensa Latina.

Легарда ехал в своем автомобиле в окрестностях города Медельин, столицы департамента Антьокия. Как сообщили власти, артист оказался под перекрестным огнем между двумя преступниками и человеком, защищавшим свою машину от угона. Легарда был доставлен в госпиталь с огнестрельным ранением в голову и вскоре скончался.

Фабио Легарда был исполнителем музыки в стиле поп и хип-хоп. 25 января этого года был представлен клип невесты Легарды Луисы Фернанды В. с его участием «Mi regalo», набравший за две недели более 4 млн просмотров на Youtube. В 2018 году Легарда принял участие в колумбийском кулинарном телешоу MasterChef Celebrity.