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Популярный колумбийский поп-исполнитель погиб в перестрелке

Происшествия

Певец Фабио Легарда оказался под перекрестным огнем

Медельин, Колумбия, 8 февраля 2019, 12:43 — REGNUM  7 февраля 29-летний колумбийский певец Фабио Легарда погиб, став случайной жертвой уличной перестрелки, сообщает агентство Prensa Latina.

Легарда ехал в своем автомобиле в окрестностях города Медельин, столицы департамента Антьокия. Как сообщили власти, артист оказался под перекрестным огнем между двумя преступниками и человеком, защищавшим свою машину от угона. Легарда был доставлен в госпиталь с огнестрельным ранением в голову и вскоре скончался.

Фабио Легарда был исполнителем музыки в стиле поп и хип-хоп. 25 января этого года был представлен клип невесты Легарды Луисы Фернанды В. с его участием «Mi regalo», набравший за две недели более 4 млн просмотров на Youtube. В 2018 году Легарда принял участие в колумбийском кулинарном телешоу MasterChef Celebrity.

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