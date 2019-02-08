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Число больных вирусом Денге в провинции Северное Малукку увеличилось — СМИ

Происшествия

В индонезийской провинции Северное Малуку число больных увеличилось до 154 человек

Число больных вирусом Денге в провинции Северное Малукку увеличилось — СМИ
Pan American Health Organization
Анализы

Тернате, Индонезия, 8 февраля 2019, 12:04 — REGNUM  Число больных лихорадкой Денге в индонезийской провинции Северное Малуку увеличилось до 154 человек, сообщает Antaranews.

По данным управления здравоохранения провинции Северное Малуку, опубликованным 8 февраля 2019 года, лихорадка Денге распространилась в восьми районах и городах. Больше всего случаев заражения на острове Хальмахера и городе Тернате.

Сообщается также, что в конце января 2019 года в провинции Северное Малуку число больных вирусом Денге не превышало 112 человек.

В районах заражения жителей призвали соблюдать меры предосторожности и плотно закрывать резервуары с водой, баки и сливы, поскольку именно в этих местах заводятся комары, основные переносчики болезни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава отдела здравоохранения индонезийской провинции Нуса-Тенгара заявил, что число заболевших лихорадкой Денге в этой провинции составило 449 человек, четверо скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре человека скончались от лихорадки Денге в Индонезии — СМИ

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Лихорадка Денге
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