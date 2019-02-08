В Забайкалье уничтожили всю колбасу, заражённую чумой свиней

Чита, , 11:54 — REGNUM Сегодня, 8 февраля, в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края уничтожили всю колбасу монгольского производства, в которой специалисты Россельхознадзора нашли вирус африканской чумы свиней. Об этом сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на главу района Сергея Немкова.

Он напомнил, что вирус африканской чумы свиней не опасен для человека, но может быть смертелен для домашнего скота. Также известно, что несмотря на уничтожение опасного продукта, режим повышенной готовности на территории городского округа и Петровск-Забайкальского района снимать пока не собираются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Забайкалье и соседней Бурятии возник ажиотаж в связи с обнаружением африканской чумы свиней в колбасе монгольского производства. На территории муниципального района «Петровск-Забайкальский район» были приняты исчерпывающие меры по оповещению населения о недопущении покупки данной колбасы и об угрозе скармливания пищевых отходов. А тем, кто приобрёл опасное для свиней колбасное изделие, администрация ТК «Абсолют» предлагала сдать её обратно по двойной цене.

Также выяснилось, что с 1 по 5 февраля продукция из заражённого мяса продавалась в магазинах Улан-Удэ и в ряде районов: Джидинском, Заиграевском, Кабанском, Селенгинском, Закаменском, Кяхтинском, Баргузинском, Курумканском. В список попали колбасы «Ханский пир», «Монгольская», салями «Улан-Баторская», варёная «Докторская из Монголии», варёная «Дары Монголии».

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