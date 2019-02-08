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СКР возбудил дело по факту убийства боксера в Белгороде

Происшествия

7 февраля в микрорайоне Улитка в Белгороде был убит профессиональный боксер Александр Костромин

Белгород, 8 февраля 2019, 11:49 — REGNUM  По факту убийства боксера Александра Костромина в микрорайоне Улитка в Белгороде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщила представитель СУ СКР по региону в беседе с «Российской газетой».

«Дело возбудили по статье 105 УК РФ «Убийство», пока это все, что мы можем сказать», — отметила она.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 7 февраля в микрорайоне Улитка в Белгороде был убит профессиональный боксер Александр Костромин.

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