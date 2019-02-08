Гололёд или ошибка экипажа? СКР проверяет ЧП в аэропорту «Домодедово»

Москва, , 11:54 — REGNUM По факту потери управляемости воздушным судном во время руления в аэропорту «Домодедово» 6 февраля 2019 года начата доследственная проверка. Самолёт RRJ-95 RA-89 073 авиакомпании «Ямал», прибывший в столицу России из Тюмени, врезался в мачту освещения, сообщили корреспонденту в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Напомним, экипаж воздушного судна RRJ-95 RA-89 073 выполнял по маршруту Тюмень — Москва с 58 пассажирами на борту.

«В процессе руления к месту стоянки на минимальной скорости, из-за наличия гололеда на рулежной дорожке и непринятия своевременных мер по его удалению со стороны аэропортовых служб, воздушное судно потеряло управление. Несмотря на предпринятые экипажем действия по остановке самолета с использованием экстренного торможения колес и реверса тяги обоих двигателей, воздушное судно продолжило неуправляемое движение до столкновения с мачтой освещения. В результате были повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла. Пострадавших нет», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании «Ямал».

В столичном аэропорту отрицают наличие гололёда на на рулёжной дорожке. В официальном релизе «Домодедово» говорится, что «коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе 6 февраля превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов».

«По факту инцидента проводится доследственная проверка», — сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

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