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Двое подростков в Татарии скончались после посещения бани

Происшествия

Предположительно, они погибли от отравления угарным газом

Двое подростков в Татарии скончались после посещения бани
В бане

Альметьевск, Татария, 8 февраля 2019, 11:28 — REGNUM  Двое подростков в Татарии почувствовали себя плохо после посещения бани. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть подростков, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Баня находится на территории частного домовладения. Подросткам было 13 и 17 лет. По предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным ведомства, подростки являются братьями. Они ушли мыться в баню и долгое время не возвращались. Обеспокоенные родители после долгого ожидания выломали дверь, запертую изнутри и обнаружили детей лежащими в предбаннике без признаков жизни. Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но они оказались безуспешными.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Кабардино-Балкарии пять человек были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Среди пострадавших две взрослых и трое детей. Один из детей в возрасте 1 год и 8 месяцев скончался в больнице. Предположительно, семья отравилась угарным газом.

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Отравления угарным газом
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