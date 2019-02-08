«Морозные» пожары на Урале: очередной в Кургане

Курган, , 11:22 — REGNUM В Кургане ночью на 8 февраля 2019 года сгорел крупный склад на улице Омской. Быстрому распространению огня способствовала обшивка здания сэндвич панелями с прослойкой из горючего утеплителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Пожар начался около часа ночи по местному времени и был ликвидирован к трём часам. Площадь горения составила 1,6 тыс. квадратных метров. В тушении были задействованы 41 человек и 14 единиц техники МЧС.

Ликвидацию пожара осложнял мороз до — 30 °C, а также обрушение кровли и стен по всей площади здания. По предварительным данным на территории склада находилось три единицы транспорта, две из которых оборудованы газовыми баллонами, то есть существовала угроза взрыва. Погибших и пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в морозные дни на территории Уральского федерального округа сгорело несколько крупных складских помещений. В югорском Сургуте 7 февраля два часа тушили пожар, возникший в складском помещении ТЦ «Фараон». Один мужчина получил отравление угарным газом. Предварительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении строительных работ. В Тюмени 6 февраля сгорел двухэтажный автосервис, а 4 февраля крупный ангар, где находился мебельный цех и складские помещения. Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки.

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