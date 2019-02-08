После холодов на Южный Урал обрушились снегопады

Челябинск, , 11:18 — REGNUM В Челябинскую область после 30-градусных морозов пришли снегопады. Осадки выпали практически на всей территории региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

По данным регионального миндортранса, ночью дороги области расчищали около 300 единиц техники. По данным ведомства, дороги были расчищены. ДТП из-за нечищенных трасс не произошло, жалоб от ГИБДД не было.

Челябинск ночью убирали 132 единицы техники. На полигоны вывезли около 3 тыс. тонн снега. Сейчас расчистка от снежных завалов продолжается.