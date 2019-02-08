Пятница, 8 Февраля 2019 года
11:18:32 МСК

После холодов на Южный Урал обрушились снегопады

Происшествия

Ночью дороги расчищали 300 единиц техники

Челябинск, 8 февраля 2019, 11:18 — REGNUM  В Челябинскую область после 30-градусных морозов пришли снегопады. Осадки выпали практически на всей территории региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

По данным регионального миндортранса, ночью дороги области расчищали около 300 единиц техники. По данным ведомства, дороги были расчищены. ДТП из-за нечищенных трасс не произошло, жалоб от ГИБДД не было.

Челябинск ночью убирали 132 единицы техники. На полигоны вывезли около 3 тыс. тонн снега. Сейчас расчистка от снежных завалов продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить