«К такому никогда не привыкнуть»: депутат Госдумы о трагедиях в Кузбассе

Кемерово, , 11:16 — REGNUM К такому никогда не привыкнуть, даже если много раз видишь, написал депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин («Единая Россия») на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя гибель вахтовиков при падении автобуса в обрыв и шахтёра при взрыве метана в шахте.

Читайте также: «Для нас это трагедия»: глава Кузбасса о гибели вахтовиков и шахтёра

«Как кузбассовец могу сказать, что к такому никогда не привыкнуть. Даже если много раз видишь все своими глазами. Когда работал в ТАСС, а потом в областном управлении по работе со СМИ — выезжал на все угольные ЧП. Тяжело было всегда. Даже просто быть там, дежурить в ожидании фамилий — кто жив, кто погиб? Кого достали, а кто навсегда под землей остался. Особенно запомнились этим «Юбилейная», а позже, конечно, «Ульяновская»… Трудно представить, что чувствуют близкие погибших сегодня. Я разделяю с ними их горе, как и все кузбассовцы. Статистика говорит, что год от года шахтеров в Кузбассе гибнет всё меньше. Но тем, кто потерял сегодня родных, от этого не легче», — считает Горелкин.

https://www.facebook.com/gorelkin.anton/posts/564899167321993

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 февраля, автобус с вахтовиками упал в обрыв, погибли шесть рабочих разреза «Распадский», ещё 16 человек пострадали, возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Кемеровские следователи подтвердили информацию о гибели вахтовиков

Позже на шахте имени Тихова произошёл взрыв митана — погиб один человек, ещё трое пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Кузбасса подтвердил гибель шахтёра на шахте имени Тихова