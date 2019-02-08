Сезон порывов: в Барнауле произошли сразу три коммунальных ЧП

Барнаул, , 11:19 — REGNUM Барнаул, похоже, является главным претендентом на антирекорд по числу коммунальных аварий. За последние 48 часов в столице Алтайского края произошло семь чрезвычайных происшествий. В настоящее время, судя по информации пресс-центра городской мэрии, специалисты барнаульского водоканала ведут работы по устранению повреждений сразу на трёх на водопроводах: на ул. Профинтерна, 24, ул. Островского, 62 и ул. 2-я Строительная, 54. Вновь не обошлось без отключения водоснабжения в десятках домах, социальных учреждениях и административных зданиях.

«Все повреждения произошли на чугунных водопроводах. Этот материал — прочный, но подвержен влиянию низких температур, которые держатся в регионе. Из-за этого в зимний период повреждения чаще всего выявляются именно на чугунных водопроводах», — пояснили в мэрии Барнаула.

Напомним, температура воздуха в Барнауле сегодня, 8 февраля, опускалась ниже 35 градусов мороза.

Тем временем, губернаторский телеканал «Катунь-24» опубликовал информацию о встрече главы региона Виктора Томенко с барнаульском сити-менеджером Сергеем Дугиным, из которой следует, что ситуация находится «на контроле» и что с начала 2019 года коммунальных ЧП в краевом центре произошло даже меньше, чем годом ранее (по итогам января 2019 в Барнауле зарегистрировано 28 прорывов на водопроводных сетях, тогда как, а в январе 2018 года их было 36).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году коммунальные ЧП в Барнауле стали происходить с завидной регулярностью. В конце января из-за двух серьёзных коммунальных аварий без отопления в двадцатиградусные морозы остались более 200 домов и десятки социально значимых объектов, без воды — жители Индустриального района Барнаула.

Власти города говорят, что причиной порывов на теплотрассах и водоводах является высокий износ сетевого хозяйства, он составляет более 50%. Поэтому новые аварии и провалы грунта не исключены.

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