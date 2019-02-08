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Экономия работодателя могла стать причиной ДТП с шахтерами в Кузбассе

Происшествия

Предполагают в Госдуме

Москва, 8 февраля 2019, 11:03 — REGNUM  В Госдуме не исключают, что причиной ДТП с вахтерами в Кузбассе стала преступная халатность работодателей.

«Не исключено, что главная причина трагедии кроется в преступной халатности работодателей, которые относятся к рабочим как к расходному материалу и экономят каждую копейку на безопасности», — отметил в Facebook депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

И все это следствие либерально-мизантропической экономики, за которую простые люди расплачиваются своими жизнями и здоровьем, полагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Следственный комитет возбудил уголовное дело при падении автобуса с обрыва в Кузбассе. Дело возбуждено по ст. 216 УК РФ (нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ДТП произошло в районе города Междуреченска в Кемеровской области. «КамАЗ», перевозивший 22 рабочих с разреза «Распадский», упал с обрыва.

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Автобус с шахтерами попал в ДТП в Кемеровской области
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