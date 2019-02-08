За нарушения при строительстве КЗЦ в Ярославле на 75 млн никого не накажут

Ярославль, , 10:53 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля своим постановление прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора департамента строительства Ярославской области Владимира Хмелева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Хмелева Александр Захарьин.

Хмелев обвинялся в превышении должностных полномочий. А именно в том, что он подписал документы на оплату невыполненных работ при строительстве концертно-зрелищного центра «Миллениум». Центр строился к 1000-летию Ярославля и неофициально именовался «подарком президента». Работы затянулись, он открылся в 2013 году вместо 2010 — года тысячелетия.

Как посчитало следствие, строительная компания «Максстрой» получила за невыполненные работы 75 миллионов рублей.

Следствие длилось 4 года и только недавно было передано в суд. Мы обратились с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности, и суд его удовлетворил», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Захарьин.

Захарьин подчеркивает, что Владимир Хмелев не признал и не признаёт свою вину.

Директор департамента последний, кто подписывает документы об оплате работ. Как чиновник он руководствуется заключениями всех ведомств: заказчика, контрольных органов. Он не может лично проконтролировать, сколько кирпичей было уложено в стену здания», — сказал Александр Захарьин.

Других обвиняемых по этому делу не было. Всего на строительство концертно-зрелищного центра было потрачено около 1,5 млрд рублей.

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