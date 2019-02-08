Пятница, 8 Февраля 2019 года
10:58:05 МСК

В Краснодаре неизвестный бросил кирпич в трамвай и попал в голову водителю

Происшествия

Полиция ищет «метателя»

В Краснодаре неизвестный бросил кирпич в трамвай и попал в голову водителю
Разбитое стекло

Краснодар, 8 февраля 2019, 10:49 — REGNUM  В Краснодаре полиция ищет неизвестного, бросившего кирпич в окно трамвая и попавшего в голову водителя. Инцидент произошел вечером 7 февраля на улице Выставочной, сообщили «Кубанские новости».

По информации регионального ГУ МВД, неизвестный бросил кирпич в вагон трамвая, следовавшего по маршруту №5. Кирпич разбил окно кабины водителя и попал ему в голову, мужчина получил травму головы, у него также поврежден левый глаз.

Полиция проводит проверку по данному факту. Ведется работа по установлению личности человека, бросившего кирпич в трамвай.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в сети обсуждался поступок жителя Чечни, который бросил алюминиевую банку из-под энергетика в пассажира автобуса. Видео посмотрел глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав поступок хулигана позорным. Сам «герой» ролика позже извинился за свой поступок.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хулиганство в России и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить