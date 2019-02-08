В Краснодаре неизвестный бросил кирпич в трамвай и попал в голову водителю

Краснодар, , 10:49 — REGNUM В Краснодаре полиция ищет неизвестного, бросившего кирпич в окно трамвая и попавшего в голову водителя. Инцидент произошел вечером 7 февраля на улице Выставочной, сообщили «Кубанские новости».

По информации регионального ГУ МВД, неизвестный бросил кирпич в вагон трамвая, следовавшего по маршруту №5. Кирпич разбил окно кабины водителя и попал ему в голову, мужчина получил травму головы, у него также поврежден левый глаз.

Полиция проводит проверку по данному факту. Ведется работа по установлению личности человека, бросившего кирпич в трамвай.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в сети обсуждался поступок жителя Чечни, который бросил алюминиевую банку из-под энергетика в пассажира автобуса. Видео посмотрел глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав поступок хулигана позорным. Сам «герой» ролика позже извинился за свой поступок.