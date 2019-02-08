Певица Валерия рассказала о своих приключениях на трассе под Хабаровском

Хабаровск, , 10:39 — REGNUM Легковой автомобиль, в котором находилась певица Валерия, застрял в «злющий мороз» на трассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Об этом сообщила сама артистка на странице в соцсети Instagram.

«У нас было целое приключение, — написала певица. — … Через 200 км пути наш автомобиль внезапно заскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер как вкопанный».

По ее словам, продюсер Иосиф Пригожин (муж певицы) принял решение ловить попутку, так как нужно было успеть на концерт. Супругов «подобрал» водитель праворульного 30-летнего автомобиля такси с «плохо работающей печкой и сломанными ремнями безопасности».

Артистка добавила, что на «этой драндулетке» пришлось ехать целый час, поэтому они «замёрзли вдрызг». Затем супруги пересели на автомобиль, отправленный за ними из Хабаровска.