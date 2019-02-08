Журналисты ВВС задержаны в Уганде

Кампала, , 10:35 — REGNUM Полиция Уганды задержала журналистов ВВС столице страны Кампале, об этом сообщает BBC Swahili.

Журналисты были задержаны ночью 7 февраля. В Кампале они собирали информацию о нелегальной продаже государственных лекарств. Представитель правительства Офвоно Опондо Уганды требует, чтобы журналистов немедленно освободили.

«Мы все еще не знаем причину, по которой журналисты были задержаны. С нашей точки зрения, они помогали правительству в расследовании проблем системы продажи лекарств», — заявляет Опондо.