Пятница, 8 Февраля 2019 года
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Журналисты ВВС задержаны в Уганде

Происшествия

Правительство Уганды не знает причину задержания

Кампала, 8 февраля 2019, 10:35 — REGNUM  Полиция Уганды задержала журналистов ВВС столице страны Кампале, об этом сообщает BBC Swahili.

Журналисты были задержаны ночью 7 февраля. В Кампале они собирали информацию о нелегальной продаже государственных лекарств. Представитель правительства Офвоно Опондо Уганды требует, чтобы журналистов немедленно освободили.

«Мы все еще не знаем причину, по которой журналисты были задержаны. С нашей точки зрения, они помогали правительству в расследовании проблем системы продажи лекарств», — заявляет Опондо.

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