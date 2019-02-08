На одном из заводов по производству реактивов в Южной Корее произошел пожар

Инчхон, Южная Корея, , 10:32 — REGNUM 8 февраля в 9:50 (по местному времени) на заводе по производству химических реактивов произошел пожар, сообщает YTN.

Известно, что ЧП произошло в районе Сокнамдон, г. Инчхон. Огонь удалось потушить спустя полтора часа, однако по предварительным данным выгорело 180 кв. метров завода.

По оценкам пожарной службы, сумма ущерба предположительно равна 85 млн вон (~$76 тыс.).

Известно, что два сотрудника завода получили ожоги и были госпитализированы.

По предварительным данным, пожар возник недалеко от сушильного аппарата. На данный момент правоохранительные органы и пожарная служба выясняют точные причины возникновения пожара.