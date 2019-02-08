Украинские силовики 16 раз открывали огонь по территории ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:17 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины в ходе 16 обстрелов выпустили по территории ДНР 388 единиц боеприпасов, сообщили 8 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении зафиксирован взрыв одной мины калибра 82 мм.

На донецком направлении ВСУ выпустили 21 мину калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские боевики выпустили одну мину калибра 120 мм, две мины калибра 82 мм, применили зенитные установки, гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Зайцево); Васильевка, Спартак, Донецк (терминал аэропорта, «Вольво-центр»), Докучаевск, Дзержинское Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что ВСУ умышленно вели обстрел Васильевской насосной станции, не позволяя провести ротацию обслуживающего персонала.

В результате обстрелов никто не пострадал, о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается.

Напомним, сутками ранее украинские боевики семнадцать раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 194 единицы различных боеприпасов.

Читайте также: ВСУ выпустили по территории ДНР около 200 боеприпасов — СЦКК

За минувшие сутки на пунктах пропуска между Украиной и Донбассом от сердечного приступа скончались двое пожилых мужчин, которые вынуждены были ездить на территорию, подконтрольную Украине.

Читайте также: Два человека скончались на пунктах пропуска в Донбассе