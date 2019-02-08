Губернатор Кузбасса подтвердил гибель шахтёра на шахте имени Тихова

Кемерово, , 10:03 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал информацию об аварии, произошедшей сегодня, 8 февраля, на шахте имени Тихова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Работа шахты приостановлена. Все шахтёры выведены на поверхность, там работает комиссия. К сожалению, там есть один погибший шахтёр. Обстоятельства уточняются. Мы ждём результата комиссии. Угрозы жизни другим шахтёрам никакой нет. Поэтому мы можем спокойно разобраться в сложившейся ситуации и принять решение, как нам идти дальше», — сказал Цивилёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на шахте имени Тихова в Кузбассе произошёл взрыв метана. СМИ сообщили о трёх пострадавших и одном погибшем, в пресс-службе ПМХ-Уголь Шахта им. С. Д. Тихова информацию о ЧП подтвердили, но подтвердить смерть одного из шахтёров не смогли.