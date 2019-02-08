Взрыв метана на шахте в Кузбассе, есть пострадавшие

Кемерово, , 09:48 — REGNUM В Кузбассе на шахте имени Тихова произошёл взрыв метана. СМИ сообщили о трёх пострадавших и одном погибшем.

В пресс-службе ПМХ-Уголь шахта им. С. Д. Тихова корреспонденту ИА REGNUM информацию о ЧП подтвердили, при этом точной информации о погибшем на предприятии пока нет.

«Произошла авария на шахте. Причин пока назвать не можем, идёт расследование. Все горняки подняты на поверхность. Авария произошла на участке, где работали четыре человека. Один получил травмы, степень тяжести устанавливается. По ещё одному прошла информация о гибели, но пока не подтвердили эту информацию медики. Как подтвердят, то сообщим. По двум другим — серьёзных травм не получили», — уточнили в пресс-службе ПМХ-Уголь Шахта им. С.Д. Тихова.

В ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ИА REGNUM уточнили, что подрразделения спасателей выезжали на место, но основные спасательные работы проводились силами работников шахты.