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«Чёрного» лесоруба в Бурятии нашли по звуку бензопилы

Происшествия

Злоумышленник спилил сосны общим объёмом около 6 кубометров

Улан-Удэ, 8 февраля 2019, 09:44 — REGNUM  Лесные инспекторы во время рейдового патрулирования в лесах Заиграевского района обнаружили незаконную рубку по звуку бензопилы. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 февраля, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Оказалось, что 31-летний местный житель спилил сосны общим объёмом около 6 кубометров. Лесному фонду причинён ущерб в размере более 170 тысяч рублей.

Бензопила и незаконно заготовленная древесина изъяты. В отношении «чёрного» лесоруба составлен протокол по ст. 260 («Незаконная рубка лесных насаждений»). Все материалы переданы в полицию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Бурятии прокуратура вскрыла незаконную рубку леса, ущерб от которой превысил 31 млн рублей. Индивидуальный предприниматель в Баргузинском лесничестве проводил сплошные рубки леса вместо выборочных. Уничтожен древостой в объеме 1700 куб. м.

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