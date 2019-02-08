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Боксер-профессионал застрелен в Белгороде

Происшествия

Тело спортсмена обнаружено рядом с его домом

Белгород, 8 февраля 2019, 09:42 — REGNUM  Боксер Александр Костромин был застрелен в Белгороде вечером 7 февраля, рядом со своим домом.

По информации Следственного управления СКР по региону, тело спортсмена с огнестрельным ранением было найдено в микрорайне «Улитка» рядом с домом, где он проживал.

30-летний Костромин выступал в весовой категории до 80 кг, он победитель первенства России 2005 года, победитель международного турнира по боксу в Крыму. По информации ТАСС, в последнее время Костромин выступал в одном из частных клубов Белгорода, где проводятся бои без правил с участием профессиональных боксеров.

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