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Прорыв дамбы в Бразилии: найдены тела уже 157 погибших

Происшествия

Тем временем суд освободил предполагаемых виновников трагедии

Брумадинью, Бразилия, 8 февраля 2019, 09:29 — REGNUM  Число жертв прорыва дамбы в бразильском городке Брумадинью достигло 157, передает канал TeleSur со ссылкой на сообщение Гражданской обороны штата Минас-Жерайс.

К 7 февраля опознаны 134 погибших. В списках пропавших без вести остаются 182 человека. В пострадавшей зоне возможна вспышка лихорадки денге и желтой лихорадки.

Суд вынес решение об освобождении пяти человек, задержанных 29 января по подозрению в причастности к прорыву дамбу. Это три сотрудника горнодобывающей компании Vale, эксплуатировавшей объект, и два инженера.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в штате Минас-Жерайс произошла 25 января. Потоки грязи и воды смыли дома жителей Брумадинью и затопили здания предприятия Vale.

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