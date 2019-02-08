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На АЗС в Новосибирске автомобиль загорелся вместе с колонкой

Происшествия

Пожар, скорее всего, произошёл из-за технической неисправности автомобиля

На АЗС в Новосибирске автомобиль загорелся вместе с колонкой
Цитата из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». Реж. Эльдар Рязанов, Франко Проспери. 1973. СССР — Италия
Пожар на заправке

Новосибирск, 8 февраля 2019, 09:22 — REGNUM  В Новосибирске на автозаправочной станции в Октябрьском районе сгорел автомобиль и колонка, сообщает ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

«Сообщение о возгорании легкового автомобиля и одной колонки на автозаправочной станции поступило в оперативную службу МЧС в 19:33 (время местное) 7 февраля, — уточнили в ведомстве. — Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить возможный взрыв, а также отстоять от огня колонки. Погибших и пострадавших нет».

Причина ЧП выясняется, но по предварительным данным, пожар произошёл из-за технической неисправности автомобиля.

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Поджоги автомобилей
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