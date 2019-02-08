На АЗС в Новосибирске автомобиль загорелся вместе с колонкой

Новосибирск, , 09:22 — REGNUM В Новосибирске на автозаправочной станции в Октябрьском районе сгорел автомобиль и колонка, сообщает ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

«Сообщение о возгорании легкового автомобиля и одной колонки на автозаправочной станции поступило в оперативную службу МЧС в 19:33 (время местное) 7 февраля, — уточнили в ведомстве. — Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить возможный взрыв, а также отстоять от огня колонки. Погибших и пострадавших нет».

Причина ЧП выясняется, но по предварительным данным, пожар произошёл из-за технической неисправности автомобиля.