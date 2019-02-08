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В Индонезии 800 человек эвакуированы из-за землетрясения — СМИ

Происшествия

Землетрясение в 5,3 балла произошло на острове Моротай

Джакарта, 8 февраля 2019, 09:28 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера произошло на острове Моротай в индонезийской провинции Северное Малуку и привело к эвакуации 800 жителей, сообщает информационный портал Detik.

«Более 800 человек были эвакуированы, а именно около 500 человек были вынуждены покинуть свои дома в восточном округе острова Моротай и более 300 человек в северном районе острова. Беженцы размещены в палатках», — заявил представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Согласно данным агентства, землетрясение произошло 7 февраля в 17:03 по местному времени. Известно, что эпицентр землетрясения находится в море в 37 км от острова Моротай на глубине 10 км.

В настоящее время группа быстрого реагирования агентства по борьбе со стихийными бедствиями собирает данные о последствиях землетрясения. Жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферный плит, одна из которых, а именно Тихоокеанская уходит под Евразийскую.

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Землетрясения
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