КамАЗ с газом сорвался с обрыва в реку в Чечне, водитель погиб

Грозный, , 09:21 — REGNUM В Чечне сорвалась в пропасть автоцистерна, перевозившая сжиженный газ. Происшествие произошло 6 февраля на автодороге Кошкельды — Беной, между селами Согунты и Шовхал-Берды в Ножай-Юртовском районе, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе МВД по региону.

При падении с 40-метровой высоты в реку Ясси водитель получил серьезные травмы. Его доставили в районную больницу, но врачам не удалось спасти 30-летнего мужчину.

В результате падения цистерна деформировалась и весь сжиженный газ вытек в реку. Прибывшие на место спасатели и сотрудники МВД устранили возможность взрыва и возгорания машины.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в пойму реки, на глубину около 40 метров.