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СКР раскрыл подробности перестрелки в Ростове-на-Дону

Происшествия

Возбуждено уголовное дело по трём статьям УК РФ

СКР раскрыл подробности перестрелки в Ростове-на-Дону
Стрельба

Ростов-на-Дону, 8 февраля 2019, 09:28 — REGNUM  Ростовские следователи выясняют обстоятельства и устанавливают участников конфликта с применением огнестрельного оружия. В результате перестрелки один человек погиб, один пострадал.

По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».

«Устанавливаются обстоятельства преступления и лица, его совершившие», — уточнили в следственном управлении.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент произошёл в Ворошиловскому района города-миллионника 7 февраля. Тела пострадавших от огнестрельных ранений неизвестные оставили на территории больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону. Как сообщали местные СМИ, среди них были убитые и раненые. Число жертв было неизвестным — от двух до четырёх человек.

В городе-миллионнике 7 февраля был объявлен план «Сирена». Полицейские уроженцев северокавказских республик.

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