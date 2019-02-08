Иркутская компания заработала миллионы, «рекультивировав» опасные отходы

Братск, Иркутская область, , 09:16 — REGNUM В Иркутской области прекращена деятельность ООО «Инновация», которое под видом работ по рекультивации шламонакопителя №1 филиала ОАО «Группа Илим» в Братске фактически осуществляло деятельность по сбору и захоронению отходов IV класса опасности в отсутствие лицензии. Как сообщает сайт Байкальской природоохранной прокуратуры, доход организации от противоправной деятельности составил более 15 млн рублей.

Напомним, в связи с закрытием Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) самое большое беспокойство вызывают шламонакопители, где в огромных резервуарах в непосредственной близости от Байкала хранятся остатки переработки древесины. Это самая большая промышленная свалка на берегах священного озера.

Учитывая, что БЦБК расположен в зоне высокой сейсмической активности, существует угроза прорыва дамб, которые сдерживают складированные отходы, и тогда в Байкал может мгновенно попасть до 250 тыс. тонн загрязняющих веществ.

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