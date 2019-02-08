Пятница, 8 Февраля 2019 года
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Из-за взрыва боевой гранаты ранены сотрудники ульяновского ОМОНа

Происшествия

ЧП на стрельбище в Новоульяновске

Ульяновск, 8 февраля 2019, 09:11 — REGNUM  В Ульяновской области выясняют обстоятельства происшествия при учения на стрельбищах. В результате взрыва боевой гранаты ранен заместитель руководителя отряда ОМОН, сообщает областное следственное управление СКР.

ЧП произошло возле Новоульяновска 7 февраля при проведении учений на стрельбищах регионального управления Росгвардии рядом.

«В результате ошибочного броска боевой гранаты 25-летним сотрудником ОМОН произошел взрыв. Травмы получил боец и его 49-летний инструктор — заместитель руководителя отряда ОМОН, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По данному факту совместно с управлением Росгвардии проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ЧП на военных сборах
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