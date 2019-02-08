Пятница, 8 Февраля 2019 года
09:15:08 МСК

В Госдуме соболезнуют семьям погибших в ДТП шахтеров в Кузбассе

Происшествия

Перевернулся автобус с шахтерами

В Госдуме соболезнуют семьям погибших в ДТП шахтеров в Кузбассе
Борис Окороков Шахтеры после смены. 1963

Москва, 8 февраля 2019, 09:08 — REGNUM  В Госдуме соболезнуют в связи с гибелью шахтеров в результате ДТП в Кузбассе.

«В семьи шахтеров пришло горе. На «Распадской» автобус, который вез шахтеров, перевернулся с насыпи на территории разреза. Погибло 6 человек. 4 в реанимации. Еще 12 человек получили повреждения различной степени тяжести. Нелепая авария, унесшая жизни людей», — написал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, областная прокуратура начала проверку по факту ДТП в городе Междуреченск Кемеровской области, где погибли шестеро и пострадали 16 работников разреза «Распадский».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автобус с шахтерами попал в ДТП в Кемеровской области
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить