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Омская область: названа причина пожара, в котором погибли двое детей

Происшествия

Короткое замыкание электропроводки

Омская область: названа причина пожара, в котором погибли двое детей
Иллюстрация: Omsk.sledcom.ru
Дом в селе Явлено-Покровка

Омск, 8 февраля 2019, 09:06 — REGNUM  В Омской области установлены предварительные причины пожара в частном доме в селе Явлено-Покровка Павлоградского района, в котором погибли двое детей из многодетной семьи. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 февраля, в областном следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела продолжается. Место происшествия осмотрели следователи, криминалисты и эксперт-пожаротехник. Допрошены свидетели. Приоритетной версией возникновения пожара названо короткое замыкание электропроводки.

В ведомстве уточнили, что глава семьи во время пожара находился дома. Обнаружив в комнате возгорание, он смог спасти из дома двух сыновей (трёхмесячного и трёхгодовалого). Из-за сильного задымления погибли двое детей: мальчик (1,5 года) и девочка (2,5 года).

Семья характеризуется положительно. Матери в момент пожара дома не было. Спасённые дети попали в больницу с признаками отравления угарным газом. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, частный дом в селе Явлено-Покровка Павлоградского района загорелся днём 7 февраля. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двоих детей.

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Пожары в жилых домах
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