Пятница, 8 Февраля 2019 года
09:06:42 МСК

СМИ: в Перми коллекторы избили 90-летнего ветерана

Происшествия

Глава Следственного комитата России потребовал от подчинённых провести проверку информации, обнародованной федеральным телеканалом

Пермь, 8 февраля 2019, 09:06 — REGNUM  В Перми силовики проверяют факт избиения 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны коллекторами. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых незамедлительно отреагировать на информацию, которую 7 февраля предал огласке федеральный телеканал в правовой программе, сообщили корреспондент у ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ.

По данным СМИ, 90-летний ветеран поплатился за долги своей дочери, которая тоже уже пенсионерка. Женщина под залог квартиры взяла деньги в микрофинансовой организации на лечение у экстрасенсов и не смогла расплатиться. Кредиторы забрали у ветерана и его дочери квартиру. Теперь пытаются выселить их на улицу. Во время встречи с коллекторами пожилому мужчине нанесли телесные повреждения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Инциденты с пожилыми людьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить