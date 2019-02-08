СМИ: в Перми коллекторы избили 90-летнего ветерана

Пермь, , 09:06 — REGNUM В Перми силовики проверяют факт избиения 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны коллекторами. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых незамедлительно отреагировать на информацию, которую 7 февраля предал огласке федеральный телеканал в правовой программе, сообщили корреспондент у ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ.

По данным СМИ, 90-летний ветеран поплатился за долги своей дочери, которая тоже уже пенсионерка. Женщина под залог квартиры взяла деньги в микрофинансовой организации на лечение у экстрасенсов и не смогла расплатиться. Кредиторы забрали у ветерана и его дочери квартиру. Теперь пытаются выселить их на улицу. Во время встречи с коллекторами пожилому мужчине нанесли телесные повреждения.