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Сладкоежка из Дагестана попался на краже конфет в Москве

Происшествия

Грабитель задержан, возбуждено уголовное дело

Москва, 8 февраля 2019, 08:53 — REGNUM  Любителя сладостей из Дагестана задержали в городе Москве. Молодой человек попался на краже девяти коробок шоколадных конфет «Мерси» в одном из магазинов в центре столицы.

Действия правонарушителя привлекли внимание сотрудников магазина, которые вызвали полицию. Грабитель был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС. Отмечается, что ранее он уже был судим за кражу.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Дагестане в январе 2019 года были задержаны двое работников склада кондитерских изделий в городе Махачкале. Они подозреваются в краже жевательной резинки и шоколадных конфет на общую сумму более 186 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

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