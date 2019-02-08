В Ярославской области еще одно медучреждение закрыли из-за угрозы обрушения

Углич, Ярославская область, , 08:38 — REGNUM В Угличе Ярославской области решено закрыть здание Центральной амбулатории и перераспределить потоки пациентов в другое медицинское учреждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

После инженерного обследования специалисты пришли к выводу, что железобетонные перекрытия и кирпичные своды перекрытия над подвалом находятся в неудовлетворительном состоянии. По зданию, построенному в начале XX века, идут трещины.

Амбулатория обслуживает более 9 тысяч человек в радиусе 5 километров. Пациентов врачи будут принимать в поликлинике №1. Для этого там будет организована работа врачей в две смены.

Власти обещают, что время в пути до временного места медицинского обслуживания увеличится всего на 5 минут. Что будет дальше с освобожденным зданием, в правительстве региона пока не решили.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичная ситуация была в Ярославле, где из-за угрозы обрушения была закрыта детская больница № 1.

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