Кемеровские следователи подтвердили информацию о гибели вахтовиков

Междуреченск, Кемеровская область, , 08:33 — REGNUM По факту падения в обрыв автобуса с вахтовиками и гибели шестерых рабочих разреза «Распадский» возбуждено уголовное дело, об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Кемеровской области по связям со СМИ Надежда Ананьева.

«8 февраля текущего года около 8:30 (время местное) поступило сообщение о том, что на разрезе «Распадский» служебный вахтовый на базе автомобиля «КАМАЗ», перевозивший рабочих со смены, опрокинулся в кювет, упав с высоты около 8 метров. В результате пострадали 22 рабочих, это предварительная информация, шесть из которых скончались на месте. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. По данному факту следственными органами СКР по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.216 УК РФ («Нарушение правил при ведении горных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — уточнили в ведомстве.

По данным Надежды Ананьевой, на месте работает следственная группа, туда же выехал один из руководителей следственного управления. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 8 февраля, на разрезе «Распадский» в Междуреченске Кемеровской области автобус с вахтовиками вылетел с дороги и упал в обрыв — пострадали 22 человека, шестеро из них погибли на месте.

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