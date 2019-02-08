За вывезенных в Оман гражданок Уганды требуют выкуп

Кампала, , 08:29 — REGNUM Две гражданки Уганды, вывезенные в Оман через Кению, удерживаются кадровым агентством Al-Rakha'a Manpower. В агентстве требуют компенсации средств, которое оно заплатило перевозчику. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Двух гражданок, привезенных через Кению, также могут посадить в тюрьму, если условия, поставленные агентством не будут выполнены. Состояние здоровья девушек ухудшается.

Агентство в Омане заплатило перевозчику более четырех тысяч долларов США за двоих девушек, также ему заплатили сами девушки за то, что он предоставит им работу на Ближнем Востоке. Девушки заплатили около одного миллиона угандийских шиллингов (около 271 доллара США) каждая.

Сейчас Рести Намусиси и Джойс Наньонджо удерживаются в столице Омана Маскате.

Активистка по правам человека Мириам Мвинза попыталась вмешаться в расследование дела и созвонилась с одним из работников кадрового агентства. Саид Маджид сообщил, что над девушками будут издеваться, пока их семьи не оплатят выкуп в размере двух тысяч долларов США за каждую.

«Я позвонила ему, он сказал, что он продолжит издевательство над девушками, а когда они будут на грани смерти он депортирует или убьет их», — сообщила Мвинза.