В Уганде задержаны организаторы аферы с золотом

Кампала, , 07:40 — REGNUM Суд Уганды заключил под стражу двоих организаторов аферы с золотом, сообщает Daily Monitor Uganda.

Суд 6 февраля задержал Пола Мугойя Ваньото и Мосеса Забассаджа Ндьянабанги. Их обвиняют в выманивании обманным путем суммы размером 700 миллионов угандийских шиллингов (около 190 тысяч долларов США) у иностранного гражданина. Потерпевший — Яхья Мохааммед Осман, гражданин Южного Судана.

Следователи сообщают, что подозреваемые потребовали у Османа денег за улаживание таможенных вопросов с грузом в 265 килограмм золота в аэропорту Энтеббе в Уганде в сентябре 2016 года. Они также потребовали денег на выплавку и очистку золота.