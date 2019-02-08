Пятница, 8 Февраля 2019 года
07:46:22 МСК

В Уганде задержаны организаторы аферы с золотом

Происшествия

Подозреваемые завладели сумой в размере около 190 тысяч долларов США обманным путем

Кампала, 8 февраля 2019, 07:40 — REGNUM  Суд Уганды заключил под стражу двоих организаторов аферы с золотом, сообщает Daily Monitor Uganda.

Суд 6 февраля задержал Пола Мугойя Ваньото и Мосеса Забассаджа Ндьянабанги. Их обвиняют в выманивании обманным путем суммы размером 700 миллионов угандийских шиллингов (около 190 тысяч долларов США) у иностранного гражданина. Потерпевший — Яхья Мохааммед Осман, гражданин Южного Судана.

Следователи сообщают, что подозреваемые потребовали у Османа денег за улаживание таможенных вопросов с грузом в 265 килограмм золота в аэропорту Энтеббе в Уганде в сентябре 2016 года. Они также потребовали денег на выплавку и очистку золота.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить