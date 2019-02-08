СМИ: в Кузбассе автобус с 22 вахтовиками упал в обрыв, погибли 6 человек

Междуреченск, Кемеровская область, 8 февраля 2019, 06:43 — REGNUM На разрезе «Распадский» в Междуреченске Кемеровской области автобус с вахтовиками вылетел с дороги и упал в обрыв, сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, в результате происшествия шесть человек погибли. Всего в вахтовом автомобиле «КамАЗ», по последним данным, находились 22 человека. Подробности происшествия устанавливаются.
В ГУ МВД РФ по Кемеровской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что информация уточняется, и попросили перезвонить позже.