В Якутии 36 тыс. человек оставляли на ночь без электричества из-за изморози

Якутск, , 05:11 — REGNUM В ночь с 7 на 8 февраля на линии электропередач Сунтар-Вилюйск в Якутии проводились плановые работы, в связи с чем 36 тыс. потребителей были на это время отключены от электроснабжения. Необходимость отключения возникла из-за образовавшейся на проводах изморози, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Якутскэнерго».

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Причиной появления изморози энергетики называют резкое изменение температуры воздуха. Отключение было проведено для того, чтоб избежать возможных аварийных ситуаций. Электроснабжение потребителей уже возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 2018 году участились отключения электричества в связи с неисправностью одной из турбин новой ГРЭС-2 Якутска. От сбоев подачи электроснабжения страдали жители центральной части республики. Проблема была решена подключением Якутии к энергосистеме России, неисправная турбина отправлена в США на ремонт.

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