В Берлине оцепили торговый центр из-за подозрительной сумки

Берлин, , 05:01 — REGNUM Полиция немецкого Берлина оцепила торговый центр в районе Нойкёльн и эвакуировала посетителей и работников из здания из-за подозрительной сумки, сообщает управление полиции Берлина на своей странице в Twitter.

Согласно данным полиции, неизвестный оставил сумку в торговом центре и ушел. В связи с этим было оцеплено здание ТЦ и перекрыто несколько улиц, на место происшествия прибыли саперы. Позднее правоохранители сообщили в Twitter, что взрывчатых веществ в сумке обнаружено не было. Оцепление с прилегающих улиц еще не снято. Полиция проводит расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января немецкие полицейские обнаружили взрывчатку в подвале жилого дома в Игеле (земля Рейнланд-Пфальц). Из здания были эвакуированы около 150 человек, перекрыты ближайшие дороги. В результате операции полицейские задержали человека, которого связывают с обнаруженным взрывчатым веществом.