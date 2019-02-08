Пятница, 8 Февраля 2019 года
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В Миссури произошла утечка канадской нефти

Происшествия

Два нефтепровода перекрыты

Сент-Луис, США, 8 февраля 2019, 04:37 — REGNUM  Утечка нефти вблизи города Сан-Луис (штат Миссури, США) привела к загрязнению 370 квадратных метров, сообщает американский департамент природных ресурсов.

Уточняется, что утечка произошла из нефтепроводов, доставляющих черное золото из Канады. Нефть поступает из Канады в США на переработку.

На месте ЧП работают представители корпорации TransCanada. Два нефтепровода перекрыты.

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Утечки и разливы нефти и нефтепродуктов
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