Число погибших от обрушения дома в Стамбуле выросло до десяти

Стамбул, Турция, , 04:05 — REGNUM Десять человек погибло в результате обрушения многоэтажного дома в Стамбуле, сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликайя в эфире телеканала NTV.

Ранее число погибших оценивалось в шесть человек, еще 13 было ранено. В спасательной операции участвуют более 500 сотрудников спасательных служб. По предварительным данным, в доме проживали 43 человека. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. По предварительной версии, причиной обрушения могла стать нелегальная реконструкция здания. Предполагается, что верхние три этажа дома были возведены незаконно и без всякого согласования.

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