Пятница, 8 Февраля 2019 года
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Взрывчатку в вернувшемся в Стокгольм самолете не нашли

Происшествия

Сообщение оказалось ложным

Стокгольм, 8 февраля 2019, 03:46 — REGNUM  Сообщение о заложенном взрывном устройстве в самолете Norwegian Air, который был вынужден вернуться в Стокгольм вскоре после вылета, оказалось ложным, передает STV.

Уточняется, что взрывчатки на борту найдено не было. По факту о ложном сообщении начато расследование, но подозреваемых пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля самолет Norwegian Air вернули в аэропорт вылета «Арланда» (Стокгольм) после сообщения о бомбе. Лайнер вылетел в город Ниццу (Франция), но был возвращен, пассажиров эвакуировали.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолет Norwegian Air возвращен в аэропорт из-за террористической угрозы

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