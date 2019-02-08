Взрывчатку в вернувшемся в Стокгольм самолете не нашли

Стокгольм, , 03:46 — REGNUM Сообщение о заложенном взрывном устройстве в самолете Norwegian Air, который был вынужден вернуться в Стокгольм вскоре после вылета, оказалось ложным, передает STV.

Уточняется, что взрывчатки на борту найдено не было. По факту о ложном сообщении начато расследование, но подозреваемых пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля самолет Norwegian Air вернули в аэропорт вылета «Арланда» (Стокгольм) после сообщения о бомбе. Лайнер вылетел в город Ниццу (Франция), но был возвращен, пассажиров эвакуировали.

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