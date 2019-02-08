Пенсионеры в Киеве устроили потасовку из-за просроченных продуктов

Киев, , 02:44 — REGNUM Украинские пенсионеры устроили драку возле мусорных контейнеров около супермаркета в Киеве, сообщает «Страна.ua».

Сообщается, что драка произошла за право на обладание просроченными продуктами из магазина, которые администрация выбросила на помойку. Портал опубликовал видео, на котором пожилые люди толкаются и разбирают просроченные продукты с мусорного контейнера.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля президент Украины Петр Порошенко назвал бедность одним из главных врагов страны. По его словам, низкий уровень благосостояния лишает жителей Украины полноценной жизни. Рост бедности и благополучия Порошенко связал с «российской агрессией».

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