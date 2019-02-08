Пятница, 8 Февраля 2019 года
02:44:52 МСК

Пенсионеры в Киеве устроили потасовку из-за просроченных продуктов

Происшествия

Драка произошла за право на обладание просроченными продуктами

Киев, 8 февраля 2019, 02:44 — REGNUM  Украинские пенсионеры устроили драку возле мусорных контейнеров около супермаркета в Киеве, сообщает «Страна.ua».

Сообщается, что драка произошла за право на обладание просроченными продуктами из магазина, которые администрация выбросила на помойку. Портал опубликовал видео, на котором пожилые люди толкаются и разбирают просроченные продукты с мусорного контейнера.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля президент Украины Петр Порошенко назвал бедность одним из главных врагов страны. По его словам, низкий уровень благосостояния лишает жителей Украины полноценной жизни. Рост бедности и благополучия Порошенко связал с «российской агрессией».

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко признал, что население Украины не живет, а выживает

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина сегодня: фантазии и реальность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить