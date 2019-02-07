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Посольства Венесуэлы в ряде стран подверглись кибератаке

Происшествия

Недоступны сайты посольств в Чили, Перу, России, Китае, Иране

Каракас, 7 февраля 2019, 22:08 — REGNUM  Официальные сайты посольств Венесуэлы в ряде стран подверглись кибератаке. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает РИА Новости.

Посольство Венесуэлы в Мексико сообщило о том, что сайт дипломатического представительства взломан хакерами. Злоумышленники разместили на сайте заявление о том, что дипмиссия Венесуэлы в Мексике якобы поддерживает американскую марионетку Гуайдо, который провозгласил себя президентом Боливарианской Республики.

В других странах сайты посольств Венесуэлы оказались недоступны. Так, недоступны сайты посольств Венесуэлы в Чили, Перу, России, Китае, Иране. Только частично работает сайт посольства Венесуэлы в Германии.

Полностью не работает сайт посольства Венесуэлы в Боливии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проамериканская оппозиция Венесуэлы при поддержке Вашингтона попыталась захватить власть в Боливарианской Республике. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо по звонку из Вашингтона объявил себя президентом страны и тут же был признан США.

Тем не менее оппозиция Венесуэлы пока не преуспела, и основные рычаги власти все еще находятся в руках законного президента Николаса Мадуро.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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